المولودية تحقق أول إنتصار في البطولة بعد 8 جولات والوفاق يضرب بالقوة الرابعة

حقق فريق مولودية الجزائر ظهيرة اليوم الثلاثاء أول فوز له تحت قيادة المدرب عبد القادر عمراني في البطولة منذ إشرافه على العارضة الفنية للعميد.

وفاز فريق مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 أمام نادي أولمبي الشلف في إطار تسوية الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة من تسجيل فريوي في الدقيقة الـ3، وبلخير في الدقيقة الـ30 عن طريق ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى حقق فريق وفاق سطيف فوزا عريضا أمام أمل عين مليلة برباعية كاملة من تسجيل جحنيط في الدقيقة الـ5، عمورة في الدقيقتين الـ17 والـ48، وبرباش في الدقيقة الـ74.

هذا وتغلب فريق شبيبة القبائل بهدف دون رد على حساب الضيف سريع غليزان سجله ماليك رايح في الدقيقة ال18.