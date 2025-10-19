المولودية تحقق الأهم والتأهل يُحسم في “علي لابوانت”

عاد ممثل الجزائر في منافسة دوري أبطال إفريقيا، نادي مولودية الجزائر، بتعادل ثمين ومثير، من مواجهته للمضيف كولومب سبورتيف الكاميروني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “احمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال، لصالح الفريق المضيف، بهدف يتيم.

وفي الوقت الذي كان يظن فيه الجميع أن بطل الجزائر، يتجه لخسارة اللقاء. نجح المدافع أيوب غزالة، في مباغتة الفريق الكاميروني، بهدف قبل 4 دقائق فقط عن صافرة النهاية.

وبذلك، أبقى “العميد” على حظوظه قائمة في بلوغ مجموعات “الشامبينز ليغ” للمرة الثانية تواليا، في انتظار الحسم، خلال لقاء العودة المقرر يوم الأحد القادم، بملعب “علي لابوانت” بالدويرة، في غياب الأنصار بسبب العقوبة المسلطة على الفريق قاريا.