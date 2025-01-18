المولودية تحقق تأهلا رائعا إلى ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

حقق فريق مولودية الجزائر، تأهلا رائعا وبشق الأنفس إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2024-2025، بعدما عاد بنقطة ثمينة، من دار السلام التنزانية، أمام يونغ أفريكانز.

وانتهت المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات “الشامبينز ليغ”. على وقع التعادل السلبي، الذي رفع رصيد العميد. إلى 9 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، بينما أُقصي “يونغا” بعدما ارتفع رصيده إلى 8 نقاط.

وفي اللقاء الأخير، عن نفس المجموعة، انقاد الهلال السوداني، لهزيمة كبيرة بنتيجة 4-0، على يد مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي. وضيّعت المولودية بعد هذه النتيجة فرصة التأهل في الصدارة، بعدما اكتفت بالتعادل أمام يونغ أفريكانز.