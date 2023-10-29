المولودية تختتم تربص مستغانم بمواجهتين وديتين

اختتم فريق مولودية الجزائر، أمس السبت، تربصه التحضيري الذي أقامه بمدينة مستغانم، بمواجهتين وديتين.

وحلّ العميد ليلة الثلاثاء الماضي، بمدينة مستغانم، لإجراء تربص قصير، بقرار من الطاقم الفني، باتريس بوميل، الذي استغل فترة التوقف الحالي. تضامنا مع الشعب الفلسطيني من أجل شحن بطاريات لاعبيه.

وواجهت تشكيلة المولودية أمس، في ختام التربص نظيرتها من ترجي مستغانم في مناسبتين، وانتهت الأولى بفوز العميد، بهدف بنيران صديقة. بينما انتهت الثانية على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسجل للمولودية المدافع غزالة.