المولودية تخوض أول حصة في تربص رين الفرنسية

خاضت صبيحة اليوم الأحد، تشكيلة مولودية الجزائر، أولى حصصها التدريبية، في إطار تربص الفريق المقام بقصر “بواي غي” الواقع بمدينة رين الفرنسية.

وكانت بعثة العميد، قد حطت الرحال أمس السبت، بمدينة رين، وفي نفس مكان إقامة التربص الخاص بالموسم الكروي الماضي، الذي انتهى بتتويج الفريق بلقب البطولة وتنشيط نهائي الكأس.

ونشرت إدارة الفريق العاصمي، عبر “فيسبوك” فيديو ويوثق إلى جانب بعض الصور، أولى الحصص التدريبية لرفقاء القائد أيوب عبد اللاوي.

وتشهد تدريبات المولودية تواجد المستقدمين الجدد. بمن فيهم الايفواري أنتوني باجو. الذي تم تقديمه أمس السبت، بينما يغيب الوافد الجديد الآخر الحارس موساوي، بسبب “الفيزا” والمدافع موالي لأسباب إدارية.