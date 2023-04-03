المولودية تراسل الوزارة بخصوص التذاكر

قررت إدارة مولودية الجزائر، مراسلة وزارة الشباب والرياضة، من أجل التدخل في موضوع عملية بيع التذاكر، خلال المواجهات المقبلة التي سيستقبل فيها العميد منافسيه بداية من لقاء الجمعة أمام الضيف شباب قسنطينة.

وذكرت إدارة المولودية في بيان نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”. سهرة أمس الأحد، بأنها تثمن عملية بيع التذاكر عبر منصة “تذكرتي” في مباريات المنتخب الوطني والمنافسات القارية للأندية.

ولكنها توضح. في المقابل أن بيع التذاكر إلكترونيا في مباريات البطولة. لا يمنح أي أفضلية للفرق المستقبلة على أرضها بما أن البيع متاح للجميع.

وفي هذا السياق اقترحت المولودية على الوزارة إما بيع التذاكر في شبابيك ملعب 5 جويلية من طرف إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، أو بيع حصة معتبرة من التذاكر الإلكترونية لإدارة “العميد” على أن تتكفل هي ببيعها لأنصار الفريق.