المولودية ترفع التحدي ضد الهلال لتحقيق انطلاقة موفقة في دوري الأبطال

يخوص فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الجمعة، مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة الهلال السوداني.

ويسعى فريق مولودية الجزائر، تحقيق انطلاقة موفقة في هذا الدور من رابطة أبطال إفريقيا، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية أمام الهلال السوداني.

ويعول مدرب المولودية، رولاني موكوينا، على جاهزية لاعبيه، وعزيمتهم، للاطاحة بنادي الهلال، والعودة بنتجية ايجابية.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ومضيفه الهلال السوداني، مقررة أمسية اليوم الجمعة، انطلاقا من الثانية زوالا، بملعب “أماهورو” بالعاصمة الرواندية كيغالي.