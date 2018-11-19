المولودية تسترجع شعال أمام عين مليلة ونقاش محل شك

ستشهد المباراة المقبلة لمولودية الجزائر، والمقررة أمام جمعية عين مليلة، عودة الحارس الأساسي للعميد، فريد شعال.

وستكون عودة شعال، لحراسة مرمى مولودية الجزائر، بعد استنفاذه للعقوبة المسلطة عليه من طرف الرابطة، والتي أبعدته عن الميادين في المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق.

وفي المقابل، كشف التطبيق الرسمي للعميد، أن مشاركة هشام نقاش، أمام جمعية عين مليلة، تبقي غير مؤكدة، بالنظر للإصابة التي تلقاها اللاعب أمام مولودية بجاية.

وسيواصل مدافع العميد أيوب عزي غيابه للمباراة الثانية على التوالي، بسبب العقوبة المسلطو عليه، ولن يكون متواجدا أمام عين مليلة.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، متواجد بمدينة سطيف، أين يجري تحضيراته، استعدادا لمواجهة جمعية عين مليلة، لحساب الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب.