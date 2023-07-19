المولودية تستهدف التعاقد مع لاعب دولي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الثلاثاء، عن إستهداف إدارة نادي مولودية الجزائر، التعاقد مع لاعب دولي جزائري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه موقع “SPORTS.FR” الفرنسي، فإن إدارة العميد تستهدف التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي بوردو الفرنسي السابق مهدي زركان.

وحسب ذات المصدر، فإن مدرب المولودية باتريس بوميل، أجرى إتصالات مع اللاعب صاحب 24 سنة زركان مهدي لضمه لصفوف المولودية.

يجدر الإشارة، يتواجد اللاعب مهدي زركان دون فريق بعد إنتهاء عقده مع نيم، الميركاتو الحالي، حيث شارك اللاعب في 9 مواجهات وقدم تمريرة حاسمة في الليغ 2.

كما تقدر القيمة التسويقية للاعب مهدي زركان حوالي 450 ألف أورو، حسب الموقع المتخصص “ترانسفر ماركت”.