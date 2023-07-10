المولودية تستهدف التعاقد مع نعيجي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الإثنين، عن إهتمام مولودية الجزائر، بالتعاقد مع المهاجم الدولي والمحترف حاليا بصفوف لافال الفرنسي، زكرياء نعيجي.

وحسب ماكشفه الصحفي والمحلل الرياضي الفرنسي باتريك جيلارد، فإن إدارة العميد مهتمة بالتعاقد مع مهاجم بارادو نعيجي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يجدر الإشارة، لعب نعيجي مع فريق لافال في الدرجة الثانية الفرنسية، معارا من بارادو، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، من أصل 32 مواجهة الموسم المنقضي، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 800 ألف أورو.