المولودية تستهدف شافعي ..والإتحاد يشترط 4 ملايير لتسريحه !

علمت مصادرنا المقربة من بيت مولودية الجزائر أن إدارة العميد تستهدف التعاقد مع مدافع إتحاد العاصمة فاروق شافعي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويعيش مدافع المنتخب الوطني أوقات صعبة مع فريق سوسطارة بنعد معاقبته من طرف المدرب الفرنسي تيري فروجي الذي إستبعده من المباراة الأخيرة أمام وفاق سطيف.

وغاب شافعي عن حصة الإستئناف لفريق إتحاد العاصمة يوم الخميس الماضي، بعدما هددته إدارة سوسطارة بالمرور أمام مجلس التأديب عقب الشجار الذي جمعه بمناجير الفريق صالح علاش.

وإشترطت إدارة إتحاد العاصمة الحصول على 4 ملايير مقابل تسريح المدافع فاروق شافعي الذي تحصل على عرض رسمي من أحد الأندية السعودية.