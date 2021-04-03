المولودية تسجل أول هزيمة فوق ميدانها في تاريخ مشاركاتها الافريقية

انهزم فريق مولودية الجزائر سهرة اليوم السبت بنتيجة 2-0 أمام الزمالك المصري بملعب 5 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهدا المباراة كل من يوسف أوباما في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب شيكابالا الهدف الثاني للزوار في الدقيقة 33.

وسيكون فريق مولودية الجزائر مجبرا على العودة بنتيجة التعادل على الأقل من تونس أمام الترجي الرياضي من أجل حسم التأهل إلى الدور القادم.

ويتصدر فريق الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متفوقا على المولودية صاحبة المركز الثاني ب 8 نقاط والزمالك المصري ثالثا ب5 نقاط.