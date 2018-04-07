المولودية تسحق بارادو بخماسية وتخطف الوصافة

فازت مولودية الجزائر على نادي بارادو بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد أمسية اليوم في الجولة ال25 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس.

في اللقاء الذي جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين وسط حضور جماهيري كبير من أنصار العميد رغم الهزيمة ضد الكناري يوم الثلاثاء.

وسجل خماسية المولودية كل من درارجة في مناسبتين إضافة إلى سويبع وبن دبكة وبالغ فيما وقع نعيجي الهدف الوحيد للفريق المُضيف من ركلة جزاء.

وبعد فوز اليوم خطف أشبال بيرنارد كازوني المركز الثاني ب43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة.