المولودية تسعى للثأر امام الوفاق وعين مليلة تبحث عن الصدارة

تتجه أنظار محبي الكرة المستديرة إلى ملعب 1 نوفمبر بباتنة الذي سيحتضن مباراة رائد الترتيب جمعية عين مليلة أمام شبيبة القبائل في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وينوي لاعبو المدرب لخضر عجالي الذين سجلوا يوم الثلاثاء الماضي نتيجة جيدة على ميدان أولمبي المدية، مواصلة مغامرتهم الجميلة و تكرار الانجاز المحقق الأسبوع الماضي أمام وفاق سطيف.

وستكون كل أنظار عشاق الكرة المستديرة موجهة نحو الملعب الأولمبي ب 5 جويلية الذي يحتضن “قمة الجولة” لختام مباريات الجولة الرابعة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف، في مباراة ثأرية. فالوفاق لا زال يتلذذ تأهله للدور ربع النهائي لرابطة الأبطال على حساب منافسه بنفس ملعب 5 جويلية. فرفقاء القائد عبد المؤمن جابو يحلمون بتكرار نفس الإنجاز و هي مهمة تبدو في متناولهم، كون العميد يتخبط في أزمة عميقة نتج عنها إقالة كل من المدرب الفرنسي، برنار كازوني و المدير الرياضي العام كمال قاسي السعيد، بقرار من مجلس إدارة النادي غداة اقصاء الفريق من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية خاصة و أن المسيرين كانوا قد سطروا هذه المنافسة الإفريقية من أهم أهدافهم.

كمات ستعرف مباريات الجولة الرابعة لقاءت شيقة تجمع مولودية بجاية-شباب قسنطينة من جهة و شبيبة الساورة باتحاد الجزائر من جهة أخرى.

الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى:

جمعية أمل عين مليلة – شبيبة القبائل 17:00

نادي بارادو – أولمبي المدية 17:00

شباب بلوزداد – دفاع تاجنانت 17:00

مولودية بجاية – شباب قسنطينة 17:45

إتحاد بلعباس – مولودية وهران 17:45

شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة 20:00

شباب أهلي برج بوعريريج – نصر حسين داي 20:00

مولودية الجزائر – وفاق سطيف 21:00