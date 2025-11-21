المولودية تسقط بثنائية في رواندا أمام الهلال السوداني

تعثر فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، في أول خرجة له ضمن دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة فريق الهلال السوداني.

وكان فريق مولودية الجزائر، قد أنهى الشوط الأول من هذه المباراة، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد صالح فريق الهلال.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن أشبال المدرب موكوينا، من تعديل النتيجة بنيران صديقة، بعد تسديدة من اللاعب بن حوى في د54.

وفي الدقيقة الـ75 من عمر المباراة، تمكن الهلال السوداني، من تسجيل الهدف الثاني، وانهاء اللقاء لصالحهم بثنائية مقابل هدف واحد.