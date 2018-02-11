المولودية تسقط في الكونغو وترهن حظوظها في التأهل

سقط فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم الأحد ضد نادي “أوتوهو” من الكونغو برازافيل بثنائية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي.

لمُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا، وذلك في اللقاء الذي جرى وسط ظروف مناخية صعبة وأرضية كارثية.

ولم يستطع أشبال المُدرب الفرنسي بيرنارد كازوني الصمود أكثر من شوط واحد ليتلقوا ثنائية في المرحلة الثانية بعد إنهيار بدني.

وبخسارته فقد العميد حظوظ كبيرة في التأهل للدور التمهيدي الثاني حيث سيكون أمام حتمية الفوز بثلاثية دون تلقي أي هدف.

في لقاء العودة المُبرمج بعد أسبوعين بملعب “5 جويلية” الأولمبي بالعاصمة.