المولودية تسقط في “لوبومباشي” وترهن حظوظها القارية

تعرض نادي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، لهزيمة قاسية، على يد مضيفه سانت ايلوا لوبوبو، ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان “العميد” قريبا، من العودة بنقطة التعادل، لولا ارتكاب المدافع المحوري. أيوب غزالة، لخطأ على أحد مهاجمي لوبوبو، في الدقيقة الـ 90+1، ولم يتوان الحكم النيجيري، جوزيف أودي أوغابو. في إعلان ركلة جزاء، للفريق الكونغولي.

ليتولي المتألق كيمبوتو، تسديد ركلة الجزاء، مخادعا الحارس أليكسيس قندوز، الذي ارتمى في الزاوية الخاطئة. ولم يكن الوقت المتبقي كافيا، أمام “العميد” للعودة في النتيجة.

وبهذه الهزيمة تقلصت حظوظ المولودية في التنافس على احدى بطاقتي ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، التي يتقاسم صدارتها صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني. بـ 5 نقاط، مقابل 4 نقاط لنادي لوبوبو، ونقطة وحيدة لرفقاء نعيجي، من هزيمتين خارج الديار وتعادل داخل القواعد.