المولودية تصف أحداث الداربي بالتحيز الفاضح

عادت إدارة مولودية الجزائر إلى أحداث مباراة الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة يوم الثلاثاء الماضي والتي وصفتها بالإنحياز الواضح للفريق الخصم من طرف الحكم الذي أدار المباراة مصطفى غربال.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر بيانا اليوم السبت أعلنت فيه عن عقد ندوة صحفية يوم غد الأحد للحديث عن العواقب التي خلفتها مباراة مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة ، و لمواجهة الخروقات المتعددة و التحيز الفاضح خلال العديد من مباريات الرابطة المحترفة.