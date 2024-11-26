المولودية تصمد أمام “مازيمبي” وتخطف نقطة ثمينة

فرض فريق مولودية الجزائر، على مضيفه تي بي مازيمبي، اقتسام نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب “مازيمبي” بمدينة لوبومباشي الكونغولية. في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى لـ “الشامبينز ليغ” على وقع التعادل السلبي.

وقدمت المولودية، مباراة قوية وكانت أقرب للعودة بالزاد كاملا من الكونغو، لولا سوء التركيز تارة وتسرع المهاجمين أمام المرمى تارة أخرى.

وتبقى النقطة التي عاد بها العميد، من لوبومباشي. اليوم الثلاثاء، جد مهمة في سباق التألق إلى ربع النهائي، في انتظار التأكيد لدى استقبال يونغ أفريكانز التنزاني. في الجولة الـ 2، والذي سقط اليوم بملعبه أمام الهلال السوداني، بثنائية نظيفة.