المولودية تصمُد في شوطها الأول أمام يونغ أفريكانز

انتهى الشوط الأول، من مواجهة مولودية الجزائر، والمُضيف يونغ أفريكانز التنزاني، على وقع التعادل السلبي.

وقدّمت تشكيلة مولودية الجزائر، أداء رائعا، طيلة الـ 45 دقيقة، ووقفت الند للند. أمام ممثل الكرة التنزانية، الذي كان مدعما بحوالي 60 ألف مناصر، في مدرجات ملعب ” بينجامين مكابا”.

وفي حال الصمود، في المرحلة الثانية من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، فإن المولودية ستتأهل رسميا إلى ربع النهائي بـ 9 نقاط.

بينما سيعبر الفريق في الصدارة، في حال الفوز. على اعتبار أن المتصدر بـ 10 نقاط الهلال السوداني، متأخر بثنائية نظيفة. في شوطه الأول أمام مُضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، لحساب ذات الجولة.