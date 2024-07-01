المولودية تطرح حصتها من تذاكر نهائي الكأس بملعب “5 جويلية”

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، عن طرح حصتها من تذاكر نهائي كأس الجزائر، للبيع، بشبابيك ملعب “5 جويلية”.

وكشفت إدارة العميد، في بيان عبر صفحتها الرسمية، بان عملية بيع التذاكر ستنطلق على الساعة الثامنة صباحا.

وسيكون نصيب جمهور المولودية، من تذاكر هذا النهائي، 20 ألف تذكرة، شأنهم ششان أنصار منافسهم شباب بلوزداد.

يذكر أن نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمع مولودية الجزائر، بشباب بلوزداد، مقرر يوم 5 جويلية الجاري، بملعب “5 جويلية 1962”.