المولودية تطيح بـ”الجياسكا” في عقر ديارها

تمكن نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، من العودة بالنقاط الثلاث من ملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو، بعد الفوز أمام شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف.

في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة.

وعرفت بداية المواجهة بين الفريقين، تألق لاعبي مولودية الجزائر، العربي ثابتي وزكرياء نعيجي، اللذين كانا وراء كل الفرص الخطيرة لصالح العميد.

وسجل متوسط ميدان المولودية، العربي ثابتي، أول أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول. بعد أن توغل وتسلم تمريرة من زميله نعيجي، حوّلها مباشرة لهدف في مرمى الحارس بن رابح.

وقبل نهاية الشوط الأول، ارتقى المدافع الدولي لنادي شبيبة القبائل، محمد مداني، فوق الجميع. وحول ركنية نفذها زميله الحمري، إلى هدف، عادل به النتيجة.

وفي الشوط الثاني، واصلت مولودية الجزائر بسط سيطرتها على المواجهة، مبرزة نواياها بالظفر بنقاط المواجهة. وتحقق ذلك عند الدقيقة الـ68 عندما قدم المتألق، العربي ثابتي، تمريرة حاسمة لزميله الظهير الأيمن، حلايمية، الذي سجل الهدف الثاني لصالح فريقه.

ولم تعرف بقية أطوار الشوط الثاني أي تطورات، باستثناء طرد المدافع مداني، بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة الـ80. بعد عرقلته لاعب المولودية، نعيجي، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف لصالح المولودية.

للإشارة، رفعت مولودية الجزائر رصيدها للنقطة الرابعة من تعادل أمام بارادو و فوز أمام شبيبة القبائل. فيما تجمد رصيد “الكناري” عند النقطة الثالثة بفوز أمام أولمبيك أقبو وخسارة أمام المولودية. بعد مرور جولتين من الرابطة المحترفة.