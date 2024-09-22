المولودية تعزي في وفاة المناصر “وليد بوعزيز”

عزت إدارة مولودية الجزائر، عائلة المناصر وليد بوعزيز، الذي توفي اليوم الأحد.

وكان المناصر صاحب ال 23 ربيعا، قد نقل أمس السبت، على جناح السرعة إلى المستشفى، اثر سقوطه بمدرجات ملعب “علي لابوانت” بمناسبة لقاء العميد والمنستيري التونسي، حسب روايات أنصار النادي العاصمي.

ونشرت المولودية، عبر صفحتها على “فيسبوك” رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، وليد بوعزيز.

وجاء فيها : تعزية و مواساة في وفاة المناصر وليد بوعزيز

بسم الله الرحمـٰن الرحيم

«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة وليد بوعزيز مناصر نادينا مولودية الجزائر، الذي وافته المنية اليوم، و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم وكافة أعضاء الإدارة والفريق بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ