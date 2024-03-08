المولودية تعلن إقتراب إطلاق قناتها الخاصة
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن إقتراب إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي.
وجاء هذا الإعلان، عبر منشور لحاج رجم عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة، على هامش لقائه بمجموعة من الإعلاميين في صورة لخضر بريش، سالم الجحوشي و بوعلام بنومشيارة.
وأكد الحاج رجم، أن إطلاق قناة تلفيزيونية خاصة بالنادي، سيرى النور قريبا وخاصة بعد الملاحظات القيمة التي أفاده الإعلاميين بها وتقييمهم للخطوط العريضة للمشروع.
تشرفت باستضافة مجموعة من خيرة الإعلاميين في الوطن العربي و العالم أجمع، كيف لا وهم الذين ساهموا في الثورة الإعلامية التي شهدها العالم الحديث مطلع الألفية الجديدة سواء عبر قنوات الجزيرة الإخبارية و الرياضية ثم باقة بي إن سبورتس وقنوات الكأس وغيرها من المحطات الذائعة الصيت، فأساتذة… pic.twitter.com/3y1QOIjZn7
— حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) March 8, 2024