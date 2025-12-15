المولودية تعلن استدعاء لاعبها للمشاركة في الـ”كان”

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، عن مغادرة لاعبها محمد زوغرانا، الفريق من أجل الالتحاق بمنتخب بوركينافاسو، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب بوركينافاسو، في نفس مجموعة “الخضر” في الـ”كان” المقرر انطلاقها الاثنين القادم، إلى جانب كل من غينيا الاستوائية والسودان.

ومن المرتقب أن يضيع زوغرانا، مباريات مهمة للمولودية أثناء الـ”كان”. حيث سيغيب مبدئيا عن لقاء الرويسات هذا الخميس في الجولة الـ 13. ولقاء نجم بن عكنون المتأخر عن الجولة الـ 3 يوم الـ 23 ديسمبر الجاري. إلى جانب لقاء وفاق سطيف، المبرمج يوم الـ 29 من الشهر ذاته، في الجولة الـ 14.