المولودية تعلن تأهيل لاعبيها الجدد قاريا

اعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم السبت، رسميا عن تأهيل لاعبيها الجدد، تحسبا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون العميد على موعد مع مواحهة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن الدور التمهيدي الثاني لاغلى المنافسات الإفريقية، ما بين 13 و22 سبتمبر الداخل.

وقالت إدارة المولودية عبر موقعها الالكتروني، إن المدرب بوميل، بإمكانه الإعتماد على الوافدين الجدد في صورة مروان خليف، الطيب مزياني، أمين مسوسة وأكرم بوراس، وهذا بعد تأهيلهم بصفة رسمية من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

كما أعلنت الإدارة العاصمية، عن تأهيل الحارس الرابع والذي يعتبر مستقدم جديد في صنف الرديف، بقلال عبد الجبار، المولود بتاريخ 10 ديسمبر 2004 بولاية ورقلة.