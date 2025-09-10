المولودية تعلن تدعيم طاقمها الفني

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تدعيم طاقمها الفني، الذي يقوده التقني الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وكشفت إدارة “العميد” أن المحضر البدني، محمد أمين عتو. التحاق بالنادي وهو الذي كان قد سبق له العمل مع تشكيلة الرديف لمدة موسمين.

كما أوضحت أن عتو، الذي سيكون المحضر البدني الثاني في طاقم المدرب موكوينا، بعد سيبوسو مالانغو، خاض تجربة إحترافية خارج الوطن مع نادي الخلود السعودي، قبل أن يرسم عودته إلى المولودية.