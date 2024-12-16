المولودية تعلن فسخ عقد الفرنسي بوميل

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقد مدربها الفرنسي، باتريس أمير بوميل.

وتقدمت إدارة العميد، في بيان عبر موقعها الرسمي، بتشكراتها إلى التقني الفرنسي، بعد فسخ العقد بالتراضي في إطار احترام متبادل بين الطرفين.

كما نوّهت إدارة المولودية، بقيادة الرئيس حكيم حاج رجم، بالعمل الذي أنجزه بوميل على رأس العارضة الفنية للنادي وكذا مساهمته الفعالة رفقة طاقمه الفني في التتويج بلقب البطولة المحترفة وبلوغ نهائي كأس الجمهورية الموسم الماضي.

بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في الموسم الأول بعد تعيينه شهر مارس من سنة 2023.

مبرزة بأن الفرنسي بوميل، قاد تشكيلة “العميد” في 65 مباراة فاز خلالها بـ36 مواجهة وتعادل في 19 وخسر 10 لقاءات.

كما شكرت الإدارة العاصمية، مدربها الأسبق، على تحليه بسلوك مثالي اتجاه مختلف مقومات النادي وتفانيه في العمل الميداني طيلة 20 شهرًا، وتمنت له كل التوفيق في تجربته التدريبية المقبلة.