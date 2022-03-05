المولودية تعود بالفوز من تلمسان ولوام تُحدث المُفاجأة !

عاد أمسية اليوم السبت فريق مولودية الجزائر بالفوز من أمام وداد تلمسان.

لقاء الجولة 20 من الرابطة المُحترفة جرى بملعب العقيد لطفي بتلمسان وانتهى بهدفين دون رد.

كما سجل ثنائية العميد جوزيف إيسو في الدقيقة 67 وسامي فريوي من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

هدف أحمد قعقع من ركلة جزاء في الدقيقة 21 سمح لأولمبي المدية بتحقيق مُفاجأة مدوية.

حيث تغلبت تشكيلة “لوام” على المضيف مولودية وهران بهدف يتيم دون رد بملعب الشهيد أحمد زبانة.

النتائج الآخرى:

هلال شلغوم العيد 1-1 أمل الأربعاء.

سريع غليزان 1-1 إتحاد بسكرة.

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