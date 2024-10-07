المولودية تعود للاستقبال بـ “نيلسون مانديلا”

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم، مواجهة مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران، رسميا بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

وحسبما جاء في موقع الرابطة، وأكدته أيضا إدارة المولودية، عبر صفحتها على “فيسبوك” فإن المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 4، ستقام بملعب “نيلسون مانديلا” يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة 19:00.

وستشهد مواجهة العميد و”أبناء الحمري” عودة أنصار النادي العاصمي، إلى المدرجات، بعدما كانت الرابطة قد برمجت لقاء فريقهم الأول داخل الديار، أمام أتليتيك بارادو. “ويكلو” بسبب الأضرار التي لحقت بملعب “علي لابوانت” في مواجهة المنستيري التونسي، ضمن منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت إدارة المولودية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين. بأنها ستكشف في الساعات القليلة المقبلة، عن موعد وكيفية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة الجولة الـ 4.



