المولودية تفتقد خدمات لاعب مهم أمام الساورة

ستكون تشكيلة مولودية الجزائر، محرومة من خدمات لاعب مهم، في مواجهة شبيبة الساورة، برسم الجولة الواحدة والعشرين من فعاليات الرابطة المحترفة.

بعد أن تم إستدعاء لاعب خط الوسط، محمد زوغرانا، الى تربص المنتخب الإيفواري لأقل من 23 سنة، خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والذي سيتخلله مواجهة فرنسا وديا يوم 22 مارس.

يجدر الإشارة، ستلعب مواجهة شبيبة الساورة أمام المولودية يوم السبت بملعب 20 أوت ببشار، بداية من الساعة الثالثة ونصف.