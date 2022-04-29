المولودية تفوز أمام الساورة والتعادل السلبي يحسم مواجهة الحمراوة والشبيبة

تغلب سهرة الجمعة فريق مولودية الجزائر على الضيف شبيبة الساورة بهدفين دون رد.

وذلك بملعب 05 جويلية الأولمبي لحساب الجولة 28 من الرابطة المُحترفة.

كما سجل ميلود ربيعي في الدقيقة 9 وعبد الحفيظ عبد الحق في الدقيقة 90.

وبملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران تعادلت شبيبة القبائل سلبيا أمام المُضيف مولودية وهران.

وبهدف في كل شبكة انتهى الداربي العاصمي بين أتلتيك بارادو والضيف نصر حسين داي.