“المولودية” تفوز على “الوداد” وتؤكد انطلاقتها القوية

حقق سهرة اليوم الأحد فريق مولودية الجزائر فوزه الثاني على التوالي في البطولة الوطنية المحترفة لتؤكد انطلاقتها القوية، وهذه المرة على حساب الضيف وداد تلمسان بعد الفوز في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد يوم الثلاثاء الماضي.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الثالثة، ولُعبت بملعب 05 جويلية الأولمبي انتهت بتفوق العميد بهدفين دون رد.

وسجل الهدف الأول سامي فريوي في الدقيقة ال77 قبل أن يُضيف جوزيف إيسو الهدف الثاني في الدقيقة ال81.

وبهذا الفوز وصل زملاء إيزماني للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف اتحاد بسكرة صاحب الريادة ب9 نقاط.