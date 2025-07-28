المولودية تكشف برنامج ودياتها في تونس

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن برنامج اللقاءات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة تربصه بتونس.

وحلّ “العميد” ليلة الأحد إلى الاثنين، بمدينة “طبرقة” أين سيخوض تربصا يدوم لأسبوعين بمركب “عين الدراهم” تحسبا للموسم الجديد 2025-2026.

وخلال فترة تواجدها في تونس، ستخوض تشكيلة المولودية 4 لقاءات ودية. اثنان منها أمام فريقين تونسيين ولقاء أمام فريق جزائري، وآخر أمام نادٍ قطري.

وستكون البداية بعد غدٍ الأربعاء، بمواجهة الأولمبي الباجي التونسي، قبل مواجهة شباب قسنطينة، السبت المقبل الـ 2 من أوت الداخل.

ويوم الاثنين الـ 4 من شهر أوت يلاقي، أشبال الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، نادي الخور القطري، قبل اختتام اللقاءات الودية، بمواجهة نادي حمام الأنف التونسي. يوم الخميس الـ 7 أوت، المتزامن مع الذكرى الـ 107 لتأسيس النادي.