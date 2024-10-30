المولودية تكشف جديد اللاعبين المصابين

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن جديد اللاعبين المصابين، ويتعلق الأمر بـ 5 عناصر، غابت عن التربص الذي انطلق أول أمس الاثنين، بمركز تحضيرات الفريق “بابا حمود” بزرالدة.

وأفادت المولودية في بيان لها، بأن المهاجم آندي ديلور، مرتقب أن يندمج اليوم الأربعاء. في التدريبات الجماعية بصفة عادية. وهو الذي كان يتدرب على انفراد داخل القاعة أين خضع لعمل بدني خاص في ظل تأجيل مباريات البطولة، وهذا لتعويض تضييعه للتربص الصيفي.

مبرزة في المقابل، بأن لاعب خط الوسط، محمد زوغرانا، لا يزال يعاني من آلام على مستوى العضلة المقربة، والتي تم استبداله بسببها بين شوطي مباراة أولمبيك أقبو الماضية.

أما بخصوص سفيان بايازيد، أوضحت إدارة العميد، بأنه اندمج مع المجموعة في انتظار تعافيه بشكل نهائي من الإصابة.

كما أشارت إلى تحسن حالة الظهير الأيسر حمزة موالي. الذي ينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي لاستئناف التدريبات.

فيما أكدت في الأخير، بأن اللاعب مهدي بوشريط، لا يزال في فترة نقاهة منذ خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.