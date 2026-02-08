المولودية تكشف جديد المصابين قبل موقعة “بريتوريا”

كشفت إدارة المولودية، عن جديد العناصر المصابة، قبل موقعة الحسم، التي ستقودها السبت القادم، إلى بريتوريا الجنوب إفريقية، لملاقاة ماميلودي صن داونز.

وتحمل مواجهة “العميد” والفريق الجنوب إفريقي، المندرجة ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. طابعا نهائيا للطرفان. على اعتبار أنها ستحدد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.

وفي بيان نشرته أمس، أفادت إدارة المولودية، أن الفحوصات التي خضع لها المدافع المحوري. عبد القادر منزلة، بعد إصابته أول أمس الجمعة. في مواجهة الهلال السوداني. أظهرت أنه لا يعاني من أي إصابة، ما عدا بعض الآلام بسبب الكدمة التي تلقاها في ذات اللقاء.

أما بوخلدة، الذي غادر بدوره أرضية الميدان، أمام الهلال السوداني، ما بين الشوطين متأثرا بإصابة، فقد أكد بيان إدارة “العميد” بأن لاعبها سيخضع اليوم الأحد، لفحوصات بالأشعة من أجل تحديد نوعية الإصابة التي لا تبدو مقلقة في الوقت الحالي.

كما عرجت إدارة المولودية، للحديث عن الحالة الصحية للمدافع الأيمن رضا حلايمية، الذي غاب عن آخر 3 لقاءات في “الشامبينز ليغ” بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الـ 17 جانفي الماضي. بمناسبة “السوبر” أمام اتحاد العاصمة، مشيرة إلى أن اللاعب يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من إصابته على مستوى اصبع القدم.