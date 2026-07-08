المولودية تكشف عن 4 صفقات جديدة

كشفت إدارة مولودية الجزائر، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عن أربع صفقات جديدة، في إطار الميركاتو الصيفي، الذي انطلق في الفاتح جويلية الجاري، ويستمر إلى غاية الـ 31 أوت القادم.

وضمت المولودية المهاجم كحيلي بن أحمد، القادم من أتليتيك بارادو، بعقد يمتد لـ 5 سنوات. إلى جانب متوسط الميدان محمد إسلام عبد القادر، الذي التحق بدوره من النادي ذاته بعقد لمدة 5 سنوات.

كما أعلنت إدارة بطل الجزائر، عن تعاقد المهاجم سيريمان كوناتي، هداف بطولة قسم الهواة الموسم الماضي بألوان اتحاد الشاوية. حيث وقع عقدا يمتد إلى صيف 2030. إلى جانب متوسط الميدان مروان مهداوي، القادم من أولمبيك أقبو، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

وتواصل إدارة “العميد” تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل ضمان لاعبين جدد، حيث تتواجد في مفاوضات جد متقدمة مع الثنائي السابق للفريق. سفيان بن دبكة ويوسف بلايلي، إلى جانب استهدافها هداف شبيبة القبائل، أيمن محيوص.

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