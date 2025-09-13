المولودية تكشف موعد بيع القميص الرسمي وتُحذّر

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن موعد انطلاق عملية بيع القميص الرسمي للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجاري 2025-2026.

وقالت إدارة “العميد” في بيان لها اليوم السبت، إن العملية، ستنطلق خلال الساعات القليلة القادمة، عبر المتجر الإلكتروني للفريق “مولودية ستور”. وكذا عبر النقاط المعتمدة لدى شركة بيك “peak” في الجزائر.

مشيرة إلى أن تأخر عملية طرح القميص للبيع كان لأسباب إدارية بحتة. تعود إلى مشكل إداري سنة 2014، خاصة وأن الفريق لأول مرة استورد قمصان باسمه التجاري الخاص من الصين وبعد توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وفي الأخير، أكدت إدارة المولودية، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل شخص قام بطرح القمصان المقلدة للبيع. حيث ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع شركة بيك “peak”