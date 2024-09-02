المولودية تكشف موعد ومكان مباراتها أمام المنستيري التونسي

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن موعد مباراتها المرتقبة أمام الاتحاد المنستيري، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت إدارة العميد اليوم الاثنين، عبر موقعها الالكتروني. بأن المواجهة أمام المضيف التونسي، ستقام يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، على أرضية ميدان ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

بينما لم يحدد الفريق العاصمي، موعد ومكان إقامة لقاء العودة المقرر بالجزائر، مكتفيا بالتأكيد بأنه سيلعب ما بين 20 و22 من شهر سبتمبر الجاري، غير أن كل الترشيحات تصب في برمجته بملعب الفريق الجديد “علي لابوانت” بالدويرة.