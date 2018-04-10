المولودية تمضي على إتفاقية المشاركة مع الإتحاد العربي لكرة القدم

أمضي فريق مولودية الجزائر على عقد إتفاقية مع الإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بفندق الماركير بالعاصمة، ليكون ثالث فريق جزائري يشارك في البطولة العربية.

وعرفت مراسيم التوقيع حضور كل من رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، ورئيس فريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد.