المولودية تنجح في تأهيل لاعبها الجديد

نجحت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، في تأهيل لاعبها الجديد، والقادم من نادي ستاد أبيجان الإيفواري، المهاجم دوغنيمين روماريك واتارا.

بعد طول إنتظار، بسبب تأخر ورقة خروج اللاعب من الإتحادية الإيفوارية لكرة القدم.

ونشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي البطاقة التقنية الرسمية للاعب واتارا، والذي يربطه عقدا مع العميد لغاية صيف 2028.

وللإشارة، يعد المهاجم روماريك واتارا، ثالث لاعب إيفواري ينضم إلى المولودية بعد كل من مواطنيه، يوسف داو و محمد زوغرانا.