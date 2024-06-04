المولودية تندد بأحداث قسنطينة وتثمن قرار “الفاف”

نددت إدارة مولودية الجزائر، بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة أمس الاثنين، بين شباب قسنطينة، والضيف اتحاد العاصمة، بملعب “الشهيد حملاوي”.

واستهلت إدارة العميد بيان التنديد الذي نشرته اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على “فيسبوك” بآية قرآنية: “إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون”.

مشيرة إلى أن ظاهرة العنف عادت في الملاعب، لتقدم صورة غير مشرفة عن كرة القدم في بلادنا، وهذا رغم النداءات المتكرّرة للحدّ من هذه الظاهرة.

مضيفة إلى أن العنف أضرّ بالكثير من الأطراف، وخاصة في المولودية التي لم يندمل جرحها. بوفاة مناصرها الشاب “ياسين صغيري”. داعية أنصار الفرق كل الأقسام للتحلي بروح المسؤولية ونبذ جميع انواع العنف.

كما ثمنت إدارة العميد، قرار “الفاف” الداعي للعب الجولتين القادمتين من دون جمهور، مبرزة بأنه قد يحرك الضمائر وقد يجعل الجميع يفكر جيدا في المستقبل قبل القيام بأي فعل.

وفي المقابل، شكرت المولودية أنصارها، على الروح الرياضية وحس المسؤولية والصور الجميلة. في كل ملاعب الوطن طوال هذا الموسم الإستثنائي الذي أعاد المولودية إلى منصة الألقاب.

قبل أن تتأسف على تضييع الشناوة، لمواجهة الداربي أمام شباب بلوزداد. بسبب هذا القرار، مشيرة إلى أنها تعلم بأنهم وطنيون قبل أن يكونوا رياضيين. ودائما ما غلبوا المصلحة العامة التي تبقى أولى.

ضاربة لهم موعدا في الجولة 30 والأخيرة من الموسم، أمام مولودية وهران. التي ستكون احتفالية بامتياز، وستكون فرصة متجددة لتقديم صورة عن المولودية وفخامتها وعن وطننا الغالي.