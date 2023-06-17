المولودية تنفي رصد أجور خيالية في الميركاتو

نفت إدارة مولودية الجزائر، الأخبار المغلوطة التي يتم الترويج لها حول ميركاتو النادي، والتي تتحدث عن رصد أجور ومبالغ خيالية.

وفي بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” قالت إدارة العميد، بأن كل ما يقال حول الميركاتو، هي مجرد حملة تقودها بعض الأطراف لزعزعة استقرار بيت “العميد”.

مبرزة بأن نفس الأشخاص سواء من وكلاء اللاعبين أو صحفيين أو حتى من جهات لا تملك أي صفة قانونية لتنشط في سوق الإنتقالات، اجتمعوا للتشويش على ميركاتو المولودية بغرض فرض أسماء أو الوقوف ضد قدوم لاعبين.

مضيفة:” أو لإثارة الرأي العام ضد “العميد” بأرقام وأجور خيالية وبتعويضات لا أساس لها من الصحة، وهذا ما يجسد للأسف نقص الإحترافية في هذا المجال الحساس في مجال كرة القدم.”

كما أكدت في الأخير، بأن عملية الاستقدامات التي تقف عليها لجنة خاصة يتصدرها مدرب الفريق تسير في سرية تامة ووفق خطة واضحة تتماشى مع أهداف النادي التي تم تسطيرها بين الإدارة والطاقم الفني فقط.