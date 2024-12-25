المولودية تنفي ضلوع مناجرة في مشاكل الفريق الداخلية وتوجه نداءً هاما لأنصارها

نفت إدارة نادي مولودية الجزائر كل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة. بخصوص ضلوع مجموعة من المناجرة ووكلاء اللاعبين في مشاكل داخل الفريق.

ونشرت إدارة نادي مولودية الجزائر بياناً، اليوم الأربعاء، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوضيح بخصوص هذه القضية.

وجاء بيان المولودية على النحو التالي:

“تنفي إدارة نادي مولودية الجزائر كل الشائعات التي راجت بقوة مؤخرًا. حول ضلوع مجموعة من المناجرة ووكلاء اللاعبين في مشاكل داخل الفريق. أو تحكّمهم في التشكيلة أو تأثيرهم على قرارات الطاقم الفني”.

كما أكدت إدارة “العميد أنّ “فريقا بحجم وعراقة وتاريخ المولودية يستحيل أن يكون رهينة لأشخاص لا علاقة لهم بالنادي ولا تربطهم أي وثيقة رسمية أو صفة قانونية أو أي عقد بالفريقّ.

وتابعت إدارة المولودية: “خاصة في الظرف الحالي الذي يمر فيه العميد بمرحلة انتقالية تاريخية. تسعى من خلالها الإدارة لإعادة أمجاد الفريق وبناء مؤسسة محترفة. وفق ما تتطلع إليه جماهير النادي الوفية”.

وفي ختام البيان

طمأنت إدارة المولودية محبي النادي بأنه لا توجد نار داخل بيت المولودية. وأن أقصى ما قد يصيب الفريق حاليا هو فترة فراغ فنية يمكن تجاوزها بسهولة.

وذلك “من خلال الابتعاد عن الشائعات والإشاعات والأقاويل، وكذا من خلال تظافر جهود الجميع ووضع الثقة في اللاعبين ودعمهم لتحقيق النتائج المرجوة. وبلوغ الأهداف المسطرة في مختلف المنافسات”.