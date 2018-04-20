المولودية تنهزم والسياسي يقترب من اللقب

إنهزمت مولودية الجزائر أمسية اليوم ضد نصر حسين داي بهدفين لهدف بملعب 05 جويلية الأولمبي في الجولة ال26 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وفاز شباب قسنطينة ضد الضيف إتحاد العاصمة بنفس النتيجة بملعب الشهيد حملاوي ليبقى في الصدارة ب49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المولودية.

وهذه هي نتائج جميع مباريات الجولة ال26:

شباب بلوزداد 1-1 شبيبة القبائل

أولمبي المدية 2-0 مولودية وهران

إتحاد بلعباس 0-1 شبيبة الساورة

إتحاد بسكرة 1-0 نادي بارادو

شباب قسنطينة 2-1 إتحاد العاصمة

إتحاد الحراش 1-2 دفاع تاجنانت

مولودية الجزائر 1-2 نصر حسين داي

وفاق سطيف 5-2 إتحاد البليدة