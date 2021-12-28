المولودية تهزم أمل الأربعاء بشق الأنفس

فاز أمسية اليوم الثلاثاء فريق مولودية الجزائر بشق الأنفس على ضيفه أمل الأربعاء.

المواجهة التي لُعبت بملعب 05 جويلية الأولمبي تدخل لحساب الجولة العاشرة من الرابطة المُحترفة.

وفاز العميد بهدف دون رد سجله اللاعب سامي فريوي في الدقيقة ال32.

النتائج الكاملة للجولة العاشرة:

وداد تلمسان 2-3 شبيبة الساورة.

شباب بلوزداد 1-0 اتحاد العاصمة.

أتلتيك بارادو 1-0 وفاق سطيف.

شباب قسنطينة 2-1 نصر حسين داي.

سريع غليزان 2-1 أولمبي المدية.

أولمبي الشلف 1-1 شبيبة القبائل.