يواجه فريق مولودية الجزائر في هذه الأثناء فريق “أوتوهو” الكونغولي في إطار الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتشهد المباراة الأولى للعميد في أدغال إفريقيا إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، حيث وصلت إلى 50°، بالإضافة إلى أرضية الميدان الكارثية.

وقرر مدرب مولودية الجزائر، برنار كازوني، الإعتماد اللاعبين الأكثر جاهزية، للخروج بنتيجة ايجابية من هذه المباراة.

وجاءت التشكيلة الأساسية للعميد على النحو التالي: شاوشي، بولخوة، عزي، ميباركو، حشود، قراوي، شريف الوزاني، بن دبكة، درارجة، سويبع، نقاش.

وشهدت تشكيلة المولودية، العديد من التغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة للفريق في البطولة أمام فريق أولمبي المدية.

حيث عاد الحارس شاوشي لحراسة عرين العميد، كما سيدخل بولخوة مكان قراوي، في حين سيعوض شريف الوزاني زميله ديانغ.

وستجري أطوار هذه المباراة تحت درجة حرار تفوق 50 درجة، بملعب “مريان نغوابي”، الذي تتواجد أرضيته في حالة كارثية.