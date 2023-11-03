المولودية تواجه اتحاد البليدة في آخر محطة تحضيرية

تواجه عصر اليوم الجمعة، تشكيلة مولودية الجزائر، نظيرتها من اتحاد البليدة، في آخر مباراة ودية، للنادي العاصمي، في فترة التوقف الحالي.

وتستقبل المولودية الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، بملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، تحضيرا لاستئناف المنافسة الرسمية. يوم السبت بمواجهة المضيف أولمبي الشلف.

وقرر المدرب باتريس بوميل، مواجهة البليدة، بالتشكيلة المثالية التي يعتمد عليها في اللقاءات الرسمية. من خلال إشراك كل من ليتيم، حلايمية، موالي، بن العمري، عبد اللاوي، بن خماسة، زوغرانا، طاهر، بلايلي، نعيجي، بايازيد.