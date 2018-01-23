المولودية تواجه شباب بلوزداد في الدور ثمن النهائي 

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة كاس الجمهورية عن مواجهة نارية بين فريق مولودية الجزائر وشباب بلوزداد من القسم الوطني الأول.

فيما سيواجهة فريق “جمعية عين مليلة” نادي مولودية البيض في نفس الدور.

وفي قمة أخرى يرحل فريق إتحاد العاصمة إلى بشار لمواجهة فريق شبيبة الساورة في مواجهة مثيرة.

مباريات الدور ثمن النهائي:

مولودية الجزائر – شباب بلوزداد

جمعية عين مليلة – مولودية البيض

إتحاد البليدة – دفاع تاجنانت

شباب الدار البيضاء – شبيبة القبائل

مولودية بجاية – مولودية وهران

إتحا بلخير – شباب الزاوية

إتحاد بلعباس – إتحاد بسكرة

شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة