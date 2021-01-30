المولودية تواصل السقوط والإتحاد يعود بتعادل ثمين من بلعباس

واصل فريق المولودية تعثراته في الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد التعادل على أرضية ميدانه اليوم السبت أمام ضيفه إتحاد بلعباس بنتيجة 1-1 برسم الجولة الـ11 من البطولة.

وسجل المهاجم الإيفواري إيسلا الهداف الأول للمولودية عند الدقيقة 35، قبل أن يتمكن الزوار من تعديل النتيجة عند الدقيقة الـ 88 عن طريق اللاعب بوكاروم بعد تحصله على ركلة جزاء.

هذا ويعتبر هذا التعثر الثالث على التوالي لفريق مولودية الجزائر بعد التعادل أمام أمل عين مليلة بملعب 5 جويلية، والهزيمة القاسية بتمسان أمام الوداد المحلي.

وفي مباراة أخرى واصل فريق إتحاد العاصمة نتائجه الأيجابية بعدما تمكن أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي من العودة بنقطة ثمين من مدينة بلعباس أمام الإتحاد المحلي بنتيجة 1-1، بعد تسجيل المدافع بلعيد هدف السبق بالخطأ ضد مرماه، ليتمكن بعدها المتألق حمزة كودري من تعديل النتيجة في الدقيقة 81.